Düsseldorf (AFP) Bundesagrarminister Christian Schmidt (CSU) und Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) auf Konfrontationskurs: Schmidt übte in einem Zeitungsinterview kurz vor der geplanten EU-Abstimmung über eine verlängerte Zulassung des Unkrautvernichters Glyphosat heftige Kritik an Hendricks Haltung, während Hendricks in einem Interview die von Schmidt verantwortete Landwirtschaftspolitik für falsch erklärte.

