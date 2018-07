München (AFP) Nach dem angekündigten Rückzug von Bundespräsident Joachim Gauck hat sich CSU-Chef Horst Seehofer dafür ausgesprochen, in Ruhe nach einem Nachfolger zu suchen. "Zu einem hektischen Übereifer besteht kein Anlass", erklärte der bayerische Ministerpräsident am Montag in München. "Die CSU wird in aller Ruhe mit Vernunft und Disziplin die Nachfolgefrage behandeln." Die CSU respektiere die Entscheidung Gaucks, bedauere sie aber auch.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.