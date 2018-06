Berlin (AFP) Drei Jahrzehnte nach der Gründung des Bundesumweltministeriums hat der Grünen-Politiker und frühere Ressortchef Jürgen Trittin eine Ausweitung der Zuständigkeiten gefordert. "Was eigentlich nötig wäre, wäre, dass in der Tat das Umweltministerium insbesondere im Verkehrsbereich mehr Kompetenzen hat", sagte der stellvertretende Grünen-Fraktionschef im Bundestag am Montag dem RBB-Sender radioeins. "Man kann nicht ernsthaft Klimaschutz betreiben, wenn man nicht Zugriff hat auf die Verkehrspolitik."

