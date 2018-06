Berlin (AFP) Rund dreieinhalb Monate vor der Berliner Landtagswahl hat der Landeswahlausschuss 32 Parteien zur Abstimmung über die Zusammensetzung des Abgeordnetenhauses zugelassen. Vier Vereinigungen dürften sich nicht beteiligen, wie die Landeswahlleitung am Montag mitteilte. Ihnen fehle es an den nötigen Parteieigenschaften. Berlin wählt am 18. September 2016.

