Berlin (dpa) - Vor fünf Jahren kam "Barfuß auf Nacktschnecken" in die Kinos, ein Drama der Französin Fabienne Berthaud mit Diane Kruger in einer Hauptrolle. Die ist auch bei Berthauds neuem Film mit dabei: Kruger spielt in "Sky" eine Ehefrau, die während eines USA-Urlaubs ihren Mann nach einer Auseinandersetzung verlässt.

Die Reise aber durch den Westen der Vereinigten Staaten, die setzt sie nach der Trennung allein fort. In einem Casino der Spielerstadt Las Vegas lernt Romy einen Mann kennen, den Rancher Diego. Dieser weckt in Romy die Sehnsucht nach einem neuen, ganz anderen Leben. Zum Ensemble des Films, der seine Weltpremiere in Toronto feierte, gehört auch Lena Dunham ("Girls").

(Sky - Der Himmel in mir, Frankreich/Deutschland 2015, 100 Min., FSK ab 12, von Fabienne Berthaud, mit Diane Kruger, Norman Reedus, Gilles Lellouche)

