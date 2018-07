Montreuil (AFP) Frankreichs Wirtschaftsminister Emmanuel Macron ist von Gegnern der umstrittenen Arbeitsmarktreform bedrängt und mit Eiern beworfen worden. Dutzende Demonstranten der Gewerkschaft CGT und der kommunistischen Partei erwarteten den 38-Jährigen am Montag bei einem Termin in Montreuil östlich von Paris, wie eine AFP-Journalistin berichtete. Sie riefen "Hau ab!" und warfen Eier, die den als wirtschaftsliberal geltenden Minister am Kopf trafen.

