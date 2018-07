Besançon (AFP) Das falsche Ziel haben sich zwei Männer bei einem Überfall auf ein Hamburger-Restaurant in Ostfrankreich ausgesucht: In dem Schnellrestaurant, das sie am Sonntag überfielen, saßen gerade elf Mitglieder einer Spezialeinsatzgruppe der Gendarmerie beim Essen. Die mit einem Jagdgewehr bewaffneten Männer drangen nach Behördenangaben in den Imbiss in einem Einkaufszentrum in Ecole-Valentin ein, schossen in die Luft und griffen sich die Kasse.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.