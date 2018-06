München (dpa) - Das schnelle Wiedersehen des FC Bayern mit Pep Guardiola macht das Heim-Debüt für Carlo Ancelotti zu einem besonderen Spiel.

Am 20. Juli (20.30 Uhr) treffen die Münchner um Neu-Trainer Ancelotti in der Allianz Arena auf Manchester City, das seine erste Partie unter dem neuen Coach Guardiola bestreitet. "Unsere Fans werden unserem neuen Trainer Carlo Ancelotti sicher einen tollen und stimmungsvollen Empfang in seinem neuen Wohnzimmer bereiten", sagte der Bayern-Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge. "Wir freuen uns, Pep Guardiola mit seiner neuen Mannschaft so schnell wieder bei uns in München begrüßen zu dürfen."

Die Nationalspieler, die bei der Fußball-Europameisterschaft im Einsatz sind, werden dann noch nicht im Kader stehen. Dennoch wird ein Top-Team auflaufen, unter anderem mit Philipp Lahm, Arjen Robben, Franck Ribéry, Xabi Alonso, Javi Martinez und Douglas Costa. Am 11. Juli starten die Münchner die Vorbereitung unter Ancelotti, die EM-Teilnehmer steigen später ins Training ein.

Guardiola, der in diesem Sommer nach drei Jahren auf die Insel wechselte, gewann mit den Bayern unter anderem dreimal die deutsche Meisterschaft. Gegen Bayern München zu spielen sei immer eine gute Angelegenheit und die Rückkehr von Guardiola mit seinem neuen Club in einem Spiel gegen den alten gebe der Partie einen zusätzlichen Reiz, sagte Manchesters Vorstandsvorsitzender Ferran Soriano.

Erster Test Ancelotti

Sommerfahrplan FC Bayern

Mitteilung Bayern

Mitteilung City