Dünkirchen (SID) - Der französische Zoll hat am Montag in Dünkirchen 1200 gefälschte spanische Fußball-EM-Trikots und -Hosen beschlagnahmt. Sie wurden in einem Lastwagen gefunden und sollen einen Wert von 150.000 Euro haben.

Deklariert war die Ware als Merchandising-Artikel aus China, teilte der Zoll mit. Im vergangenen Jahr hatte der französische Zoll 7,7 Millionen gefälschte Markenartikel beschlagnahmt. Spanien geht bei der am Freitag beginnenden EM (10. Juni bis 10. Juli) als Titelverteidiger an den Start.