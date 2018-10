Turin (SID) - Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin macht beim Werben um Weltmeister Mario Götze offenbar erneut ernst. Nach einem Bericht des Corriere dello Sport hat Geschäftsführer Giuseppe Marotta bereits Kontakt zum deutschen Meister Bayern München aufgenommen.

Götzes Vertrag in München läuft noch bis 2017. Zuletzt hatte der Nationalspieler erklärt, seinen Kontrakt erfüllen zu wollen. Die Bayern würden den Offensivspieler aber abgeben, im System des neuen Trainers Carlo Ancelotti spielt der 24-Jährige keine Schlüsselrolle.

Juve wollte Götze bereits im vergangenen Winter verpflichten, und ist nach Medienangaben auch an Medhi Benatia interessiert. Der Innenverteidiger besitzt in München noch einen Vertrag bis 2019. Benatia war zuletzt aber nur noch zweite Wahl. Marotta will den Bayern ein Leihgeschäft mit Kaufoption für den früheren Profi von AS Rom vorschlagen.