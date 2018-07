Hannover (SID) - Fußball-Bundesligist 1. FC Köln ist an Salif Sané (25) von Absteiger Hannover 96 interessiert. Dies bestätigte 96-Geschäftsführer Martin Bader am Montag dem kicker. "Köln hat sich offiziell gemeldet und uns mitgeteilt, dass sie mit dem Spieler sprechen wollen", sagte Bader. Es sei bisher "die einzige offizielle Anfrage". Der Senegalese Sané hat allerdings noch bis 2018 Vertrag in Hannover.