Istanbul (dpa) - Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat nach der Armenien-Resolution in Deutschland seine Angriffe auf türkischstämmige Abgeordnete im Bundestag verschärft. "Manche sagen, das seien Türken", sagte Erdogan am Abend in Istanbul. "Was denn für Türken bitte?" Erdogan sprach sich dafür aus, das Blut dieser Abgeordneten untersuchen zu lassen. In der vom Bundestag verabschiedeten Resolution werden die Massaker und Deportationen von Armeniern im Osmanischen Reich 1915 als Völkermord eingestuft.

