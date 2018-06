London (AFP) Die zehn größten Gewerkschaften Großbritanniens haben ihre Mitglieder aufgerufen, für einen Verbleib des Landes in der Europäischen Union zu stimmen. In einem am Montag in der Zeitung "The Guardian" veröffentlichten Brief argumentieren die Chefs der sechs Millionen Mitglieder zählenden Gewerkschaften, ein EU-Austritt werde die Rechte britischer Arbeitnehmer "stark bedrohen". Zugleich schreiben sie, dass die EU sich verändern und das Ende der vielen Ländern auferlegten Sparpolitik einläuten müsse.

