Paris (AFP) Rund zwei Wochen vor dem Brexit-Referendum wächst in Europa die Zahl der Befürworter eines Verbleibs Großbritanniens in der EU. Wie aus einer am Montag veröffentlichten Umfrage für die französische Zeitung "Le Figaro" hervorgeht, sind die Europäer "klar dafür, dass die Briten in der EU bleiben". Befragt wurden Menschen in neun EU-Ländern.

