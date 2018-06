Kerpen (dpa) - Ein 83-jähriger Mann hat auf einer Fußball-Vereinsfeier in Nordrhein-Westfalen mit einem Revolver geschossen und dabei mehrere Menschen verletzt. Wie die Kölner Polizei erklärte, habe sich der Anwohner in der Nacht auf Montag durch die Aufstiegsfeier des Clubs in Kerpen gestört gefühlt. Er habe zunächst mehrfach in die Stereoanlage und dann einem 66 Jahre alten Mann in die Hand geschossen. Bei einer anschließenden Rangelei und der Festnahme des Schützen durch die Polizei biss der 83-Jährige einem Polizisten und einem 19 Jahre alten Feiernden in die Hand.

