Kuala Lumpur (AFP) Bei starken Turbulenzen während eines Flugs von Großbritannien nach Malaysia sind mehrere Passagiere und Flugbegleiter verletzt worden. Die Fluggesellschaft Malaysia Airlines teilte am Montag mit, dass der Flug MH1 von London nach Kuala Lumpur am Vortag über dem Golf von Bengalen in heftige Turbulenzen geraten sei.

