Rhein-Neckar Löwen erstmals deutscher Handball-Meister

Lübbecke (dpa) - Die Rhein-Neckar Löwen sind zum ersten Mal deutscher Handball-Meister. Am letzten Spieltag gewannen die Mannheimer beim Absteiger TuS N-Lübbecke mit 35:23 (17:10). Damit verteidigte das Team von Trainer Nikolaj Jacobsen am Sonntag Rang eins mit einem Punkt Vorsprung vor der SG Flensburg-Handewitt, die den Bergischen HC mit 41:27 (21:16) besiegte. Dritter wurde der THW Kiel nach einem 32:23 (16:11)-Heimerfolg gegen den TVB Stuttgart. Als Absteiger standen bereits zuvor der insolvente und abgemeldete HSV Hamburg sowie Lübbecke und der ThSV Eisenach fest. Bester Torjäger der Saison wurde Petar Nenadic von den Füchsen Berlin mit 229 Treffern.

Djokovic komplettiert mit erstem French-Open-Sieg Karriere-Grand-Slam

Paris (dpa) - Der Tennis-Weltranglisten-Erste Novak Djokovic hat im vierten Anlauf erstmals die French Open gewonnen. Der Serbe besiegte am Sonntag im Finale den Schotten Andy Murray 3:6, 6:2, 6:1, 6:4. Damit holte sich der 29-Jährige den letzten Grand-Slam-Titel, der ihm noch fehlte. Djokovic ist nun einer von nur acht Spielern, die die vier wichtigsten Turniere gewonnen haben.

Laura Ludwig und Kira Walkenhorst Beachvolleyball-Europameisterinnen

Biel (dpa) - Laura Ludwig und Kira Walkenhorst haben sich zum zweiten Mal den Europameistertitel im Beachvolleyball gesichert. Das Duo aus Hamburg gewann am Sonntag in Biel das Endspiel gegen die bereits in der Gruppenphase bezwungenen Tschechinnen Marketa Slukova und Barbora Hermannová 2:0 (21:14, 21:15). 2013 und 2014 hatten die Hamburgerinnen Platz drei belegt.

Baskets Bamberg gewinnen erstes Playoff-Finale - 101:82 gegen Ulm

Bamberg (dpa) - Die Brose Baskets Bamberg haben ihre perfekte Bilanz in den Playoffs gewahrt und einen weiteren Schritt zu ihrer achten Meisterschaft gemacht. Der Titelverteidiger besiegte im ersten Finalspiel der Basketball-Bundesliga am Sonntag ratiopharm Ulm mit 101:82 (54:39) und führt damit in der Best-of-Five-Serie mit 1:0. Vor 6800 Zuschauern in der ausverkauften Arena punkteten Darius Miller (26 Punkte, acht Dreier) und Brad Wanamaker (17) am erfolgreichsten auf Seiten der Oberfranken. Bei den Gästen aus Ulm stach Raymar Morgan (20) besonders hervor. Das zweite Spiel findet am Mittwoch (20.30 Uhr) in Ulm statt.

Diskus-Ass Harting knackt Olympia-Norm: 65,97 Meter in Birmingham

Birmingham (dpa) - Diskuswurf-Ass Robert Harting hat die Norm für die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro erfüllt. Beim Diamond-League-Meeting am Sonntag in Birmingham wurde der 31 Jahre alte Olympiasieger von 2012 aus Berlin mit 65,97 Metern Zweiter hinter seinem ewigen Rivalen Piotr Malachowski (Polen), der 67,50 Meter weit warf. Der Potsdamer Markus Münch beendete den Wettkampf nach dem ersten Versuch mit 58,16 Metern.

Deutsche Handballerinnen gewinnen letztes Spiel der EM-Qualifikation

Stuttgart (dpa) - Die deutschen Handballerinnen haben das letzte Spiel der EM-Qualifikation gewonnen und ihrem neuen Bundestrainer Michael Biegler ein gelungenes Heimdebüt beschert. Nach der bereits gesicherten EM-Teilnahme gewann die Auswahl des Deutschen Handballbundes am Sonntag gegen Island mit 33:21 (15:9) und beendet die Gruppe 7 hinter Frankreich als Zweiter mit acht Punkten. Die beiden Gruppen-Ersten qualifizieren sich für die Europameisterschaft vom 4. bis 18. Dezember in Schweden.

Andreas Kreuzer neuer deutscher Meister der Springreiter

Balve (dpa) - Andreas Kreuzer hat die deutsche Meisterschaft der Springreiter gewonnen. Der 25-Jährige aus Herford setzte sich am Sonntag in Balve auf Calvilot mit dem schnellsten fehlerfreien Ritt im Stechen durch. Zweiter wurde Christian Hess aus Boostedt auf Bastian, der ebenfalls ohne Abwurf blieb. Philipp Weishaupt musste sich nach vier Strafpunkten auf Convall mit Rang drei begnügen.

Auch Schwimmer Johannes Hintze kann für Rio planen

Monte Carlo (dpa) - Nach Dorothea Brandt (Essen) und Jan-Philip Glania (Frankfurt/Main) hat sich auch Johannes Hintze (Potsdam) bei den Schwimmern das Olympia-Ticket gesichert. Bei der Mare-Nostrum-Tour in Monaco konnte der 27-Jährige am Sonntag bei seinem Sieg über 400 Meter Lagen die vom Verband geforderte Norm in 4:16,21 Minuten deutlich unterbieten.