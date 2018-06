Den Haag (AFP) Das umstrittene Projekt einer Reise zum Mars ohne Wiederkehr tritt in seine nächste Phase: Wie die niederländische Stiftung Mars One als Initiatorin des Projekts am Montag mitteilte, sollen in etwa sechs Monaten 40 Kandidaten durch eine Reihe von Tests ausgewählt werden, aus denen sich dann in weiteren Phasen die 24 potenziellen Mars-Siedler rekrutieren.

