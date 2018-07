Brüssel (AFP) Die EU-Kommission lehnt es ab, Flüchtlinge bis zur Entscheidung über ihren Asylantrag wie Australien in Internierungslagern auf Inseln festzuhalten. "Das australische Modell ist kein Beispiel, dem die EU folgen sollte", sagte eine Kommissionssprecherin am Montag in Brüssel. Nach europäischem und internationalem Recht gelte der Grundsatz der Nichtzurückweisung von Asylsuchenden. "Und das wird sich nicht ändern."

