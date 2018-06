Lima (AFP) Bei der Präsidentenwahl in Peru hat sich der ehemalige Bankier Pedro Pablo Kuczynski nach ersten Auszählungsergebnissen leicht in Führung gesetzt. Nach Auszählung von rund einem Drittel der Stimmen lag der 77-Jährige in der Stichwahl mit 50,6 Prozent der Stimmen knapp vor seiner Konkurrentin Keiko Fujimori, die auf 49,4 Prozent kam. Dies teilte die Nationale Wahlkommission in der Nacht zu Montag mit.

