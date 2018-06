Moskau (AFP) Als Reaktion auf den Dopingskandal in der russischen Leichtathletik soll an russischen Schulen künftig verpflichtender Anti-Doping-Unterricht eingeführt werden. Der Schritt gehöre zu einer Reihe von Maßnahmen, die gemeinsam mit dem Europarat entwickelt worden seien, erklärte das Sportministerium am Montag in Moskau. Ziel sei es, die gesellschaftliche Haltung zum Doping zu ändern.

