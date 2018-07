Duschanbe (AFP) Eine von China finanzierte Goldmine im zentralasiatischen Tadschikistan hat das erste Edelmetall produziert. Im staatlichen Fernsehen war am Montag zu sehen, wie der tadschikische Präsident Emomali Rachmon zwei Goldbarren in den Händen hielt. Er sagte, in die Mine seien bislang 256 Millionen Dollar (225 Millionen Euro) investiert worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.