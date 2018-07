Berlin (dpa) - Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz der Länder, Klaus Bouillon, geht von der Existenz weiterer islamistischer Terrorzellen in Deutschland aus. "Alles andere wäre blauäugig", sagte der saarländische Ressortchef dem "Handelsblatt". In der vergangenen Woche hatten Spezialkräfte drei mutmaßliche IS-Terroristen festgenommen. Die Bundesanwaltschaft wirft den Männern die Vorbereitung eines Anschlags in der Düsseldorfer Altstadt im Auftrag des Islamischen Staats vor. Bouillon rechnet damit, dass mindestens 100 islamistische Terroristen in die EU eingesickert sind.

