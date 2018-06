Berlin (AFP) Die Zukunft des umstrittenen Pflanzenschutzmittels Glyphosat in Europa ist weiter offen. Bei den Beratungen auf EU-Ebene in Brüssel habe es am Montagvormittag "keine Mehrheit für Glyphosat gegeben", sagte eine Sprecherin des Bundesumweltministeriums in Berlin. Nun werde ein Vermittlungsausschuss angerufen. Das Verfahren liege "in der Hand der EU", ergänzte die Sprecherin.

