Brüssel (dpa) - In Belgien laufen die Ermittlungen nach dem Zugunglück auf eingleisiger Strecke. Die Rettungskräfte bargen drei Tote. Von den neun Verletzten schweben einige in Lebensgefahr. Nahe Lüttich war in der Nacht ein Personenzug von hinten auf einen Güterzug aufgefahren. Die vorderen zwei Waggons entgleisten und kippten um. Der Personenzug war mit etwa 90 Stundenkilometer unterwegs. Medienberichten zufolge wird auch überprüft, ob ein Blitzeinschlag mit dem Unglück zusammenhängen könnte.

