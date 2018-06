Brüssel (dpa) - Bei einem Zusammenstoß zweier Züge in Belgien sind mehrere Menschen zu Schaden gekommen. Ein Passagierzug habe am Abend nahe Lüttich einen Güterzug auf demselben Gleis gerammt, berichtete die Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf einen Sprecher des Schienennetzbetreibers Infrabel. Nach Angaben des Sprechers habe es Verletzte gegeben, Rettungskräfte seien am Unfallort in der Ortschaft Hermalle-sous-Huy im Einsatz. Die Feuerwehr und Polizei aus dem nahegelegenen Lüttich habe Unterstützung geschickt. Weitere Informationen zu dem Unfall und den Opfern gab es zunächst nicht.

