Brüssel (dpa) - Mindestens drei Menschen sind in der Nacht bei einem Zugunglück in Belgien ums Leben gekommen. Nahe Lüttich waren ein Personen- und ein Güterzug zusammengestoßen. Sie waren auf demselben Gleis unterwegs. Neun Menschen mussten verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Und es sei nicht auszuschließen, dass einige von ihnen ihren schweren Verletzungen noch erliegen, teilten die Behörden bei einer Pressekonferenz am frühen Morgen mit. Um 27 Menschen hatten sich die Rettungskräfte nur kurz kümmern müssen.

