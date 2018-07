Sydney (AFP) Die Geschichte des weltberühmten Opernhauses in der australischen Metropole Sydney wird verfilmt. Wie der Produzent der dänisch-schwedisch-australischen Koproduktion, Ole Sondberg, am späten Montagabend erklärte, wird dabei der "große dänische Architekt" Jorn Utzon eine zentrale Rolle spielen, dessen revolutionäres Projekt in den 60er Jahren auf Widerstand beim konservativen Architektur-Establishment in Australien stieß.

