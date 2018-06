Washington (AFP) Ein über 150 Jahre langer Streit ist offenbar beendet: Australische Wissenschaftler haben Beweise dafür vorgelegt, dass Aborigines die ersten Bewohner Australiens waren. In einem in der US-Fachzeitschrift "Proceedings of the National Academy of Science" veröffentlichten Artikel erklärten sie, dies mit Hilfe neuer DNA-Analysen eines Fossils nachgewiesen zu haben. Frühere Untersuchungen hatten darauf hingedeutet, dass es vor den Aborigines andere Menschen auf dem Kontinent gab.

