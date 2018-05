Braunschweig (SID) - Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder drückt den deutschen Fußballern bei der Europameisterschaft in Frankreich die Daumen. "Natürlich werde ich die EM in Braunschweig verfolgen. Ich wünsche dem Team um Jérôme Boateng natürlich viel Glück, und ich hoffe, dass sie es wieder packen", sagte der 22-Jährige bei Sky Sport News HD.

Der Point Guard der Atlanta Hawks untermauerte gleichzeitig seine eigenen Ambitionen in der Nationalmannschaft. "Dirk (Nowitzki, d. Red.) hat mir letzten Sommer gesagt, dass ich das Team übernehmen soll. Ich nehme das natürlich an und werde alles für die deutsche Nationalmannschaft geben, um 2020 bei Olympia dabei zu sein", sagte Schröder am Rande eines Pressetermins des Deutschen Basketball Bundes.