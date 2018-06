Bamberg (SID) - Meister Brose Baskets Bamberg hat sich mit Darius Miller auf eine Vertragsverlängerung bis 2018 geeinigt. Der US-Amerikaner war am Sonntag der überragende Mann beim 101:82 im ersten Finalspiel in der Basketball-Bundesliga gegen ratiopharm Ulm.

"Wir sind sehr froh, dass wir Darius davon überzeugen konnten, seinen Vertrag bei uns zu verlängern. Er ist enorm wichtig für die Mannschaft. Das hat er nicht zuletzt am letzten Sonntag im ersten Finale bewiesen", sagte Geschäftsführer Rolf Beyer.

Miller, der bei den Brose Baskets nicht zur Starting Five gehört, versenkte in 18 Minuten Einsatzzeit acht von neun Dreiern und schenkte dem Gegner 26 Punkte ein. Der frühere Spieler der NBA-Franchise aus New Orleans war Anfang des vergangenen Jahres nach Bamberg gewechselt und kam seither in 61 Bundesliga-Spielen sowie 42 Mal auf europäischem Parkett zum Einsatz.