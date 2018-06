Düsseldorf (AFP) Wegen Beleidigung ihres Lehrers durch ein Posting auf ihrer Facebook-Seite hat das Amtsgericht Düsseldorf am Dienstag eine 14-Jährige zu 20 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Die Schülerin gab in der nicht öffentlichen Gerichtsverhandlung zu, im Klassenraum ein Foto des Lehrers aufgenommen und das Bild anschließend mit dem Kommentar "Behinderter Lehrer ever" auf Facebook veröffentlicht zu haben, wie ein Gerichtssprecher mitteilte.

