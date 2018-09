Rust (AFP) Im Freizeitpark im baden-württembergischen Rust sind am Dienstag 15 Menschen durch den Austritt von Chlorgas verletzt worden, darunter ein fünfjähriges Kind. Nach dem Austritt eines Gasgemisches an einem Fahrgeschäft meldeten nach Angaben der Polizei mehrere Besucher Atemwegsprobleme. Ersten Ermittlungen zufolge könnte der Grund für den Vorfall die falsche Bedienung einer Einrichtung für die Beimischung von Chlor in das Wasser des Fahrgeschäftes sein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.