Frankfurt/Main (AFP) Gegen den insolventen Reise-Unternehmer Vural Öger hat das Landgericht Frankfurt am Main im Streit um sein Vermögen einen sogenannten Arrestbefehl erlassen. Dieser Beschluss sei bereits am 6. Mai in einem Eilverfahren über eine Summe von einer Million Euro gefasst worden, sagte ein Gerichtssprecher am Dienstag. Er bestätigte damit einen Bericht von "Spiegel Online". Vor Gericht gezogen war ein Gläubiger. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.