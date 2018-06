Berlin (AFP) Vor den Beratungen des Aufsichtsrats der Deutschen Bahn über die Sanierung der Güterverkehrssparte haben Betriebsräte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) um Hilfe gebeten. "Wir brauchen eine öffentliche Innovations- und Investitionsoffensive" für die Schiene, forderten sie in einem am Dienstag veröffentlichten Brief an Merkel. Die Senkung der Lkw-Maut und eine Erhöhung der Trassenpreise seien ein "starker Wettbewerbsnachteil" für den Güterverkehr. "Dies muss geändert werden."

