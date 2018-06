Brüssel (AFP) Die EU-Kommission geht im kommenden Jahr von einem deutlichen Wachstumsschub in Deutschland durch die starke Zuwanderung infolge der Flüchtlingskrise aus. 2017 könne die deutsche Wirtschaftsleistung dadurch um 0,4 bis 0,8 Prozent steigen, heißt es in einer Kommissionsstudie, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Auch ein positiver Effekt auf die Beschäftigung wurde vorhergesagt, sie würde sich um 0,5 bis 0.9 Prozent erhöhen.

