Nürnberg (AFP) Insgesamt 14,9 Milliarden Stunden haben die Erwerbstätigen in Deutschland in den ersten drei Monaten des Jahres gearbeitet. Damit sei das Arbeitsvolumen um 0,2 Prozent höher gewesen als im Vorjahresquartal, teilte das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag mit.

