Düsseldorf (AFP) In einer als Flüchtlingsunterkunft genutzten ehemaligen Düsseldorfer Messehalle ist am Dienstag ein Großbrand ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen wurden alle Menschen aus der Unterkunft in Düsseldorf-Stockum gerettet, wie die Feuerwehr mitteilte. Zur Brandursache machten die Brandbekämpfer zunächst keine Angaben.

