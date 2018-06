Oberhausen (AFP) Das falsche Opfer hat sich ein Dieb auf einer Oberhausener Baustelle ausgesucht: Ein kräftiger Bauarbeiter holte den flüchtende Kriminellen nach kurzem Sprint ein und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei am Boden fest, wie die Ordnungshüter am Dienstag mitteilten. Der 27-jährige Täter hatte zuvor den Rucksack des Bauarbeiters in dessen Auto durchsucht und war dabei von dem 25-Jährigen erwischt worden.

