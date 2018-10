Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Begnadigung von Menschenrechtsaktivisten in Aserbaidschan begrüßt. Bei einem Treffen mit dem Präsidenten des zentralasiatischen Landes, Ilham Alijew, am Dienstag im Kanzleramt sagte Merkel, Thema der Unterredung sei unter anderem die gesellschaftliche Situation in Aserbaidschan gewesen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.