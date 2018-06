Den Haag (AFP) Die Niederlande prüfen Medienberichte, wonach IS-Kämpfer in Vorbereitung eines geplanten Anschlags in Düsseldorf in einem niederländischen Flüchtlingslager gelebt haben sollen. "Ich kann sagen, dass uns diese Information bekannt ist. Es gibt Ermittlungen", sagte Justizminister Ard van der Steur am Dienstag im Parlament von Den Haag. Details nannte er nicht. Er betonte, in solchen Fällen würden alle Informationen "international auf allen Ebenen" ausgetauscht.

