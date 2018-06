Essen (AFP) Eine spektakuläre Flucht aus einem ICE ist einem renitenten Dieb im Ruhrgebiet gelungen. Der Kriminelle hatte in dem Zug am Bochumer Hauptbahnhof eine Handtasche geklaut, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Anschließend wollte er mit seiner Beute aus dem abfahrbereiten Zug flüchten - da dessen Türen aber bereits verschlossen waren, schloss sich der Mann kurzerhand in der Zugtoilette ein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.