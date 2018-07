München (AFP) Die auch durch ihren Tagungsort in Wildbad Kreuth bekannt gewordene Klausurtagung der CSU-Landesgruppe im Bundestag zieht vom Tegernsee an den Chiemsee um: Im kommenden Jahr treffen sich die CSU-Bundestagsabgeordneten zu ihrer Winterklausur im oberbayerischen Kloster Seeon, wie die "Süddeutsche Zeitung" am Dienstag berichtete. Dies sei das Ergebnis einer CSU-Sitzung vom Montag. Die Klausurtagung findet demnach vom 4. bis 6. Januar statt.

