Berlin (AFP) Die türkischen Behörden haben einer Gruppe deutscher Journalisten den Zugang zur Luftwaffenbasis Incirlik verweigert, wo die Tornados der Bundeswehr für den Einsatz gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien und dem Irak stationiert sind. Für den am Mittwoch geplanten Besuch habe die Bundeswehr "seitens der türkischen Behörden keine Genehmigung erhalten", sagte ein Sprecher des Einsatzführungskommandos in Potsdam am Dienstag. Für die Absage gegen Mittag des schon im Mai beantragten "Journalistentags" habe es "keine Begründung" gegeben.

