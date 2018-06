Verden (AFP) Die drei untergetauchten mutmaßlichen RAF-Terroristen Ernst-Volker Staub, Burkhard Garweg und Daniela Klette haben in Norddeutschland vermutlich mindestens sechs weitere Raubüberfälle auf Supermärkte verübt. Das erklärten die Staatsanwaltschaft in Verden und das niedersächsische Landeskriminalamt (LKA) in Hannover am Dienstag gemeinsam.

