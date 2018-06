Peking (AFP) Die europäischen Unternehmen in China sehen ihre Aussichten so düster wie nie. In einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage der Europäischen Handelskammer in China gaben 56 Prozent der Firmen an, ihre Geschäfte in der Volksrepublik würden zusehends schwieriger. Das waren fünf Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr und so viele wie nie. Die 506 befragten Unternehmen beurteilten das Geschäftsklima als zusehends feindlich. Die Investitionen der Unternehmen in China nahmen dementsprechend stark ab.

