Montréal (SID) - Was liegt an?

Der Große Preis von Kanada auf der Ile Notre-Dame im St.-Lorenz-Strom ist eines der spektakulärsten und schnellsten Rennen im Formel-1-Kalender. Der Grand Prix gilt grundsätzlich als Wetterlotterie - dabei gab es in den vergangenen zehn Jahren bloß ein echtes Regenrennen (2011). Der Rekordweltmeister ist auch der Rekordsieger in Montreal: Michael Schumacher gewann hier siebenmal, sechsmal stand er auf der Pole Position.

Was hat es mit dem Namen der Strecke auf sich?

Seit dem Tod des legendären Ferrari-Piloten Gilles Villeneuve, der bei einem Unfall im Qualifying zum Großen Preis von Belgien im Mai 1982 in Zolder starb, trägt die Strecke in Montréal seinen Namen. Auch der Schriftzug "Salut Gilles" an der Start- und Ziellinie erinnert an den Kanadier, der nie Weltmeister war, sich mit seiner furchtlosen und spektakulären Fahrweise aber für alle Zeiten einen Platz in den Annalen der Formel 1 gesichert hat.

Was ist eigentlich "The Wall"?

Die Mauer am Ende der letzten Schikane vor Start und Ziel trägt seit 1999 den Beinamen "Wall of Champions". Damals krachten kurz nacheinander die Weltmeister Damon Hill, Michael Schumacher und Jacques Villeneuve in die Begrenzung und mussten ihr Rennen beenden. Seither finden sie in jedem Jahr den einen oder anderen Nachahmer. Das Ganze hat natürlich auch einen Grund: Vor der "Wall of Champions" werden die Autos von etwa 340 km/h in nur 80 Metern auf rund 140 km/h runtergebremst - eine enorme Herausforderung für Mensch und Technik.

Wie ist denn so die Stimmung im Weltmeisterteam?

Geht so. Das Momentum bei Mercedes scheint zu kippen - zugunsten von Lewis Hamilton. Der exzentrische Popstar der Formel 1 kommt mit der Empfehlung eines Monaco-Sieges nach Kanada, außerdem hat er allerbeste Erinnerungen an Montreal. Im Vorjahr beendete "LH44" hier eine Minikrise und schlug mit seinem Triumph auf dem Circuit Gilles Villeneuve endgültig WM-Kurs ein. Doch obwohl es längst so gut wie sicher ist, dass Mercedes erneut beide WM-Titel einfahren wird, ist die Stimmung spätestens seit dem spektakulären Crash von Hamilton und Rosberg in Barcelona angespannt.

War's das denn jetzt schon für Nico Rosberg?

Schwer zu sagen. Zwar führt er die WM-Wertung nach seinen vier Siegen zum Saisonauftakt nach wie vor an, allerdings ist sein Vorsprung nach den beiden letzten für ihn katastrophalen Rennen sichtbar geschrumpft. Gewinnt Hamilton in Kanada und Rosberg fällt aus, wechselt die Führung. Das legt eine Menge Druck auf den Deutschen und könnte Hamilton beflügeln. Wenn der Brite erst mal Oberwasser hat, dürfte er im wahrsten Sinne des Wortes kaum zu bremsen sein.

Was ist mit Red Bull?

Das Team mit Dauergrinser Daniel Ricciardo und Bubi-Champion Max Verstappen ist nach einer längeren Durststrecke in diesem Jahr wieder zum echten Herausforderer geworden. Ricciardo kam in jedem der bisherigen sechs Rennen ins Ziel, fuhr dabei viermal in die Punkte und einmal aufs Podium. Der Sieg von Verstappen in Barcelona und die Pole von Ricciardo in Monaco sind nur zwei Indizien für die Leistungsfähigkeit der Brause-Bullen. Derzeit sicher der härteste Gegner von Mercedes.

Und Ferrari?

Ja, Ferrari. Die Roten erleben bisher eine Saison zum Vergessen. Noch kein Sieg, etliche Ausfälle, andauernde Probleme mit der Leistungsfähigkeit und vor allem dem Stehvermögen der Autos - und Ferrari-Boss Sergio Marchionne als unzufriedenen Chefkritiker im Nacken. Sebastian Vettel muss wohl noch eine Weile auf seinen fünften WM-Titel warten, in diesem Jahr wird es mit einiger Sicherheit nichts. In der WM-Wertung ist er nur Fünfter, sein bisher einziger Sieg in Kanada liegt auch schon drei Jahre zurück. Gewonnen hat Vettel zuletzt vor neun Monaten: Beim Großen Preis von Singapur im September 2015.