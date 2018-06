Saint-Denis (AFP) Bei einem schweren Hausbrand in der Nähe von Paris sind fünf Menschen ums Leben gekommen und zwei weitere schwer verletzt worden. Das Feuer brach nach Angaben der Feuerwehr am Montagabend in einem vierstöckigen Gebäude im Zentrum von Saint-Denis aus. Es dauerte rund drei Stunden, bis die Flammen vollständig gelöscht waren.

