Getafe (dpa) - Mit Bayern-Profi Thiago in der Startelf hat Titelverteidiger Spanien sein letztes Testspiel vor der Fußball-Europameisterschaft verpatzt. Die Mannschaft von Trainer Vicente del Bosque unterlag am Abend in Getafe Georgien mit 0:1. Tornike Okrischwili hatte den 137. der FIFA-Weltrangliste überraschend in Führung gebracht. Die Iberer konnten ihre zahlreichen Chancen nicht nutzen. Spanien trifft am Montag in seinem ersten Gruppenspiel in Toulouse auf Tschechien. Weitere Gegner sind die Türkei und Kroatien.

