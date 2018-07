Frankfurt/Main (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist erst einmal ohne Lukas Podolski zur Europameisterschaft nach Frankreich aufgebrochen. Nach der Geburt von Tochter Maya bekam der 31-Jährige von Bundestrainer Joachim Löw einen extra Urlaubstag. Die anderen 22 EM-Stars posierten vor dem Abflug in Frankfurt auf der Gangway. Dann ging es an Bord der Sondermaschine nach Frankreich-. Dort logiert das Team in Évian-les-Bains am Genfer See. Das Team startet am Sonntag in Lille gegen die Ukraine in das Turnier.

